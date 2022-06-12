Стало известно, когда должен пройти решающий раунд переговоров между «Зенитом» и Бакаевым

На следующей неделе, по данным «СЭ», должен состояться решающий раунд переговоров между представителями полузащитника Зелимхана Бакаева и руководством «Зенита».

Ранее 25-летний Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 хавбек забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

13 июня «Зенит» выйдет из отпуска. Но команда соберется не в полном составе: бразильские легионеры, хорват Деян Ловрен и колумбиец Вильмар Барриос прибудут в расположение команды позже, как и защитник сборной Казахстана нуралы Алип, который останется в клубе из Санкт-Петербурга в аренде.

Россияне же начнут подготовку в полном составе, однако защитник Вячеслав Караваев продолжит восстановление от травмы и будет заниматься индивидуально. Его участие в Суперкубке России, намеченного на 9 июля пока под вопросом, а вот атакующий хавбек Александр Ерохин, вероятно, успеет восстановиться к матчу против «Спартака».

Голкипер Михали Кержаков, чей контракт с сине-бело-голубыми заканчивается в конце июня, имеет хорошие шансы продлить трудовые отношения еще на год.