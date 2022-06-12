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Сегодня, 17:11

Стало известно, когда должен пройти решающий раунд переговоров между «Зенитом» и Бакаевым

Георгий Кудинов
,  
Вячеслав Короткин
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

На следующей неделе, по данным «СЭ», должен состояться решающий раунд переговоров между представителями полузащитника Зелимхана Бакаева и руководством «Зенита».

Ранее 25-летний Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 хавбек забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

13 июня «Зенит» выйдет из отпуска. Но команда соберется не в полном составе: бразильские легионеры, хорват Деян Ловрен и колумбиец Вильмар Барриос прибудут в расположение команды позже, как и защитник сборной Казахстана нуралы Алип, который останется в клубе из Санкт-Петербурга в аренде.

Россияне же начнут подготовку в полном составе, однако защитник Вячеслав Караваев продолжит восстановление от травмы и будет заниматься индивидуально. Его участие в Суперкубке России, намеченного на 9 июля пока под вопросом, а вот атакующий хавбек Александр Ерохин, вероятно, успеет восстановиться к матчу против «Спартака».

Голкипер Михали Кержаков, чей контракт с сине-бело-голубыми заканчивается в конце июня, имеет хорошие шансы продлить трудовые отношения еще на год.

Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
6
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

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Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

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Краснодар

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И К Ж
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Горан Чаушич

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