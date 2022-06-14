Рыжиков назначен ассистентом Талалаева в «Ахмате»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Сергей Рыжиков стал одним из ассистентов Андрея Талалаева в «Ахмате».

В последнее время 41-летний тренер работал в любительском клубе из Татарстана «Сокол». Свою профессиональную карьеру футболиста Рыжиков завершил в 2021 году в «Тамбове».

В сезоне-2021/22 «Ахмат» занял 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.