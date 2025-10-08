Спортдир «Рубина» Дзюба: «Когда Кузяев покинул «Гавр», был категорически настроен остаться в Европе»

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал, как клубу удалось подписать полузащитника Далера Кузяева.

В сентябре 32-летний футболист заключил соглашение с казанским клубом до лета 2026 года.

«Кузяев всегда был в сфере наших интересов. Когда Далер покинул «Гавр», мы, как и многие клубы, следили за его дальнейшими планами. В то время Кузяев был категорически настроен остаться в Европе», — приводит Sport24 слова Дзюбы.

Функционер отметил, что после закрытия трансферного окна в Европе у Кузяева отпали варианты с разными командами, однако «Рубин» сохранил интерес к футболисту и в сентябре стал контактировать с ним детально.

Кузяев провел три матча за «Рубин» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.