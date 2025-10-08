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Колосков ответил, когда наши клубы и сборную вернут в международный календарь

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Вячеслав Колосков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» порассуждал, вернут ли в ближайшее время сборную России и наши клубы в международный календарь.

— РФС не пытался привлечь вас к переговорам о возвращении российского футбола в мировое сообщество?

— Нет. Да и бессмысленно — пока это тупик. Никакие переговоры сейчас не помогут. Этим вопросом занимается РФС. Александр Дюков четыре года был членом исполкома УЕФА, активно работал. Максим Митрофанов тоже принимает участие во всех мероприятиях. Девять представителей РФС входят в разные комитеты и комиссии ФИФА и УЕФА. Словом, там есть кому заниматься данным вопросом. Но пока идет СВО, никаких подвижек ждать не стоит...

— Но ведь ФИФА с УЕФА всегда подчеркивали, что спорт вне политики?

 — Это штамп из прошлого. Начиная с прихода Хуана Самаранча олимпийское движение стало коммерческим. А где коммерция, там всегда политика.

— Вы близко дружили с президентом УЕФА Леннартом Юханссоном. Если бы он был жив, это могло бы что-то изменить?

— Нет, это не сыграло бы роли. К слову, нынешний президент УЕФА Александер Чеферин относится к России хорошо, он не раз мне это говорил. Но слишком уж велико давление извне.

— Год назад исполком УЕФА одобрил допуск наших юниорских сборных к участию в международном турнире. Почему этого в итоге не произошло?

 — Вот вам и пример того, о чем я только что говорил. Действительно, сначала исполком УЕФА поддержал возвращение на международные турниры наших сборных до 17 лет. Но через неделю пришло письмо, что на практике это реализовать невозможно — закрыто небо, визы не дают. Но само главное, большинство федераций отказывались с нами играть.

— Если СВО завершится, Россия вернется в футбол с флагом и гимном?

— Это зависит от того, как будет оформлено мирное урегулирование. Варианта два. Первый — капитуляция, то есть договор подписывается полностью на условиях России. Тогда как в истории с актами о капитуляции, все фиксируется четко. И через несколько месяцев можно вернуться в полном объеме. Второй — мирный договор о прекращении военных действий. Вот здесь в тексте соглашения должно быть детально прописано снятие всех ограничений ФИФА и УЕФА и обязательства членов этих организаций уважать права всех ассоциаций, в том числе России, и не препятствовать матчам с ней сборных.

— Это прямо нужно прописать в договоре?

— Да. В том числе юридический статус футбольных федераций Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в составе РФС. Сейчас же на бумаге эти территории все еще числятся за украинской ассоциацией футбола.

Валерий Карпин, Данил Глебов и&nbsp;Вячеслав Колосков.«Динамо» не ошиблось с Карпиным. Но, боюсь, в тройке оно не будет». Колосков — о лимите, ВАР, сборной и потолке зарплат

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Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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