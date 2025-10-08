Колосков: «Раньше ходили на Черенкова, Гаврилова, Симоняна. Сейчас таких игроков нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» рассказал о своих кумирах в отечественном футболе.

— В нынешней сборной России есть игрок, за которым особенно следите?

— К сожалению, сейчас такого нет. Раньше было иначе. Ходили, например, на Папаева. Его игра доставляла удовольствие. А Черенков? По движению, первому касанию мяча сразу все было понятно: особенный игрок! Отметил бы и Кирьякова. У него был свой козырь — великолепная техника. Его никто не мог остановить, справиться с его дриблингом. А сейчас таких исполнителей не видно. Да, есть Глушенков, Батраков — добротные футболисты. Но надо все-таки смотреть, как они проявят себя в международных турнирах. Это уже, согласитесь, другой уровень.

— У вас был кумир в советском футболе?

— Именно кумиров, наверное, не было. Мне нравились умные футболисты. Никита Симонян, например. Он прекрасно читал игру, точно знал, как распорядиться мячом. Юрий Гаврилов действовал практически без ошибок, каждая передача выверена, будь то средняя или дальняя. Вот такие исполнители, безусловно, украшали футбол.