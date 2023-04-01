В «Пари НН» отреагировали на слова Артема Дзюбы в адрес руководства клуба

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес руководства клуба.

«Уважительно отношусь к Артему, работали вместе в Томске. На предмет приглашения не контактировал ни с представителем, ни с самим Артемом. Дзюба в очередной раз доказал, что он топ-футболист, в этом никто и не сомневался», — сказал Кудряшов «СЭ».

«Локомотив» со счетом 4:0 обыграл на выезде «Пари НН» в матче 21-го тура РПЛ. Дзюба оформил дубль.