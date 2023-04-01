«Спартак» — «Ахмат»: в пользу красно-белых ошибочно не назначен пенальти

На 29-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» арбитр Алексей Сухой во второй раз в игре ошибочно не назначил 11-метровый удар — на этот раз в пользу красно-белых.

Судья не увидел, что Андрей Семенов ударил спартаковца Никиту Чернова по правой ноге, нарушив правила. После долгой проверки в действия рефери не вмешался его видеоассистент Евгений Турбин.

Кадр трансляции на Матч Премьер

Кадр трансляции на Матч Премьер

В итоге судейская бригада приняла неверное решение, не наказав «Ахмат» пенальти. Напомним, что на 15-й минуте ошибочно избежали 11-метрового спартаковцы.