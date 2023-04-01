«Спартак» — «Ахмат»: Промеса заменили спустя 5 минут после выхода на поле

Нападающего «Спартака» Квинси Промес заменили в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» — 0:0.

Промес вышел на поле на 46-й минуте, заменив Шамара Николсона. Затем на 51-й минуте произошла обратная замена и вместо нидерландца на поле вышел Кейта Бальде.