«Спартак» — «Ахмат»: Промеса заменили спустя 5 минут после выхода на поле
Нападающего «Спартака» Квинси Промес заменили в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» — 0:0.
Промес вышел на поле на 46-й минуте, заменив Шамара Николсона. Затем на 51-й минуте произошла обратная замена и вместо нидерландца на поле вышел Кейта Бальде.
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|12
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|
4
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|21
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|35
|
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|5
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|
6
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|2
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|
15
|Химки
|20
|3
|4
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|19-41
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|
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|4
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|10
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4
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