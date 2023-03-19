Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о трансферах Флорентина и Мансильи

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил «СЭ», почему клуб сделал ставку на латиноамериканских игроков.

— Мы видим, как не первый матч у «Оренбурга» выделяются латиноамериканцы. Как происходило комплектование команды после выхода в РПЛ? В начальном плане был акцент на рынок Южной Америки?

— Изначально его не было. Мы уже сформировали команду, не рассчитывая на какие-то громкие и дорогостоящие приобретения для нашего клуба. Потом мне позвонил президент и сказал, что появилась возможность в этой непростой ситуации сделать акцент на латиноамериканцев. Нам помогли ребята из Ultimate Sports — Игорь Корнеев, Чори Домингес. Они очень сильно помогли по трансферам.

— Хочется более подробно узнать о деятельности нашумевшей компании Ultimate Sports, руководство которой, кстати, вошло в 30 самых влиятельных людей в российском футболе по версии СЭ. Как вы познакомились с Ultimate Sports? Давно знакомы?

— Да, видел, что они заняли 28-е место. Поздравляю их! Мы знакомы не так давно. Общение было еще со времен ФНЛ. На тот момент трансферов не было. После того, как они очень неплохо помогли ЦСКА, нам удалось познакомиться ближе. Они сделали два очень хороших трансфера — Мансилья и Флорентин. Флорентин стоил очень дорого для нас. Они сработали очень хорошо и дожали ситуацию с ним. Он нам в итоге достался в целом за небольшие деньги. По Мансилье мы сейчас активно сотрудничаем и работаем над его выкупом.

— Помимо завершения сделок, компания как-то участвует в дальнейшем взаимодействии с игроками? Чем-то помогает?

— Пока каких-то ситуаций не возникало. Мы всегда на контакте. Сейчас сложное время для легионеров. Все зачастую строится на прямых договоренностях с агентом. Была ситуация с Флорентином, где они ее стабилизировали, и он никуда не сорвался. Это важно для нас. Мы надеемся, что и дальше продолжим развивать этих игроков, продавать и зарабатывать на них.

Ранее Андреев рассказал, когда «Оренбург» займется процедурой помощи в получении гражданства РФ для аргентинских легионеров клуба Лукаса Веры и Брайана Мансильи.