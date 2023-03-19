Нападающий «Оренбурга» Воробьев назвал топ-3 игроков РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев назвал имена трех лучших игроков РПЛ.

«Мои топ-3 — Малком, Клаудиньо и Тимур Аюпов», — приводит слова Воробьева Sport24.

Малком и Клаудиньо выступаю за «Зенит», их команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков.

Аюпов — полузащитник «Оренбурга», в текущем сезоне он провел за свою команду 20 матчей и забил четыре гола.