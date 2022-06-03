Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о целях команды на сезон в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» о целях и задачах команды после выхода в Тинькофф РПЛ.

— Можно ли сейчас в «Оренбург» привезти качественных легионеров?

— Почему нет? По меркам ФНЛ у нас были качественные иностранные игроки. Не вижу проблем. Конечно, не все зависит от нас. Но если у игрока есть желание играть в РПЛ, то почему бы и нет?

— Какие цели стоят перед клубом в этом сезоне?

— Конечно, мы контактируем. Общались с руководством и после игры с «Уфой». Цели и задачи понятны. Какие позиции? Какие возможности? Будем работать в ближайший сезон. Любой игрок выходит, чтобы побеждать.

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).