Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на критику клуба за связь с «Зенитом».

«Слушайте, я в системе клуба уже 12 лет. Играл и работаю. Абсолютно спокойно к этим разговорам отношусь. Что мы играем в премьер-лиге, что не играем — чемпионом является «Зенит». Лучше в себе покопайтесь. С нами и без нас «Зенит» становится чемпионом. При этом, когда мы вышли в премьер-лигу чемпионом стал «Спартак». Подобные параллели могут проводить только диванные эксперты. Если интересно — говорите, я не против», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).