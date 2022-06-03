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Спортивный директор «Оренбурга»: «Фарм-клуб? Что мы играем в РПЛ, что нет — чемпионом является «Зенит»

В «Оренбурге» отреагировали на критику клуба за связь с «Зенитом»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на критику клуба за связь с «Зенитом».

«Слушайте, я в системе клуба уже 12 лет. Играл и работаю. Абсолютно спокойно к этим разговорам отношусь. Что мы играем в премьер-лиге, что не играем — чемпионом является «Зенит». Лучше в себе покопайтесь. С нами и без нас «Зенит» становится чемпионом. При этом, когда мы вышли в премьер-лигу чемпионом стал «Спартак». Подобные параллели могут проводить только диванные эксперты. Если интересно — говорите, я не против»,  — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
ФК Зенит
ФК Оренбург
2
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Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о целях команды на сезон в РПЛ
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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