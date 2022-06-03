В «Оренбурге» рассказали о трансферных целях для РПЛ: «Будем проводить усиление»

В «Оренбурге» рассказали о трансферных целях для РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» об усилении состава в летнее трансферное окно для игры в Тинькофф РПЛ.

— Какие цели ставите себе на ближайшее трансферное окно?

— Будем проводить усиление. Пока никого не продали. У нескольких игроков закончились контракты, они не стали их продлевать. Сейчас ищем усиление на новый сезон.

— Какой стратегией будете руководствоваться в это трансферное окно?

— Конечно, хотелось бы попасть во всех футболистов. Чтобы они приехали и сразу заиграли. У нас есть группа молодых футболистов, которые с нами остаются. Они усилят команду. Они могут вырасти в качественных футболистов.

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).