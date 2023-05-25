Спортивный директор «Локомотива» о продлении Дзюбы: «Переговоры прошли быстро и при полном взаимопонимании»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал продление контракта форварда Артема Дзюбы до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

«Зимой, когда мы приглашали Артема в команду, сразу договорились с ним и с его представителем, что в случае выполнения поставленных задач «Локомотив» будет приоритетным выбором для продолжения карьеры. Поэтому в рамках изначальных договоренностей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели — вернуть футбольный клуб «Локомотив» на лидирующие позиции», — цитирует Ульянова пресс-служба железнодорожников.

Предыдущий контракт с 34-летним нападающим истекал летом 2023-го.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.