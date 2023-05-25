Первый тренер Дзюбы считает, что футболист рад продлению контракта с «Локомотивом»: «Он нашел свою команду»

Первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Александр Шупляков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта с форвардом до 2024 года.

«Ожидаемая новость. К сожалению, Артем сейчас немного выпал из-за травмы. Думаю, он нашел свою команду и сам рад этому продлению. Уверен, он не сказал своего последнего слова в РПЛ», — сказал Шупляков «СЭ».

Новое соглашение рассчитано по схеме «1+1».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.