Непомнящий — об отмене красной карточки Роши: «Виллиан ни в чем не виноват»

Российский тренер Валерий Непомнящий считает справедливой отмену красной карточки защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Это была абсолютно справедливая отмена красной карточки. Виллиан ни в чем не виноват. Он, не зная языка, пытался донести до арбитра, что нападающий «Спартака» Александр Соболев его провоцирует этим жестом, только и всего. Удаление изначально было удивительным и непонятным для всех», — цитирует RT Непомнящий.

На 66-й минуте матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) нападающий красно-белых Александр Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля. 24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши, а Соболева дисквалифицировать на четыре игры.