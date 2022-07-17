Изидор: «Можем ли мы конкурировать с «Зенитом»? Нам нужно концентрироваться и искать ответы на вопросы внутри себя»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

«Моя задача, как нападающего, забивать как можно больше голов и максимально помогать команде побеждать. Пока мне удается сделать свой вклад в игру команды, я доволен.

Можем ли мы конкурировать с «Зенитом»? Нам нужно концентрироваться и искать ответы на вопросы внутри себя. Если наша концентрация приведет к тому, что мы будем хорошо играть, конкуренция с «Зенитом» будет очень горячая. У нас классные игроки, качество есть и мы хотим выигрывать титулы, в этой комбинации нас будет очень сложно остановить.

Сегодня нам нужно было делать больше передач в штрафную соперника. У нас есть время поработать. Уверен, следующий матч мы проведем гораздо лучше», — заявил Изидор.

В следующем матче «Локомотив» примет «Ростов» 24 июля, а «Нижний Новгород» в этот же день встретится на выезде с подмосковными «Химками».