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Цорн — о результатах «Локомотива»: «Это катастрофа. Ужасный старт»

Цорн назвал катастрофой результаты «Локомотива» на старте сезона
Карен Саркисян
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 0:3.

«Это катастрофа, конечно, — приводит слова Цорна «РБ Спорт». — Ужасный старт. Мне кажется, что в игре с «Краснодаром» до 73-й минуты никто не мог сказать, что будет такой результат. Очень обидное поражение. Обидно для игроков, болельщиков. Будем анализировать ситуацию. Хотим, как можно скорее все исправить. «Локомотив» сейчас переживает большие потери, кто на травме, а кто-то из-за карточек пропускает встречи«.

Также спортивный директор московского клуба ответила на вопрос о том, может ли поражение повлиять на будущее главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Нет! Пока об этом не думаем. Мы видим, что команда делает шаги вперед с точки зрения того, что от них требуется. Конечно, нельзя оправдывать такой результат, но отставка Циннбауэра на данный момент не рассматривается», — сказал он.

После двух туров РПЛ железнодорожники набрали два очка и занимают 14-е место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tomas-tsorn-o-poslednih-rezul-tatah-lokomotiva-e-to-katastrofa-hotim-kak-mozhno-skoree-vse-ispravit/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
12
1
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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