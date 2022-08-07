Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 0:3.

«Это катастрофа, конечно, — приводит слова Цорна «РБ Спорт». — Ужасный старт. Мне кажется, что в игре с «Краснодаром» до 73-й минуты никто не мог сказать, что будет такой результат. Очень обидное поражение. Обидно для игроков, болельщиков. Будем анализировать ситуацию. Хотим, как можно скорее все исправить. «Локомотив» сейчас переживает большие потери, кто на травме, а кто-то из-за карточек пропускает встречи«.

Также спортивный директор московского клуба ответила на вопрос о том, может ли поражение повлиять на будущее главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Нет! Пока об этом не думаем. Мы видим, что команда делает шаги вперед с точки зрения того, что от них требуется. Конечно, нельзя оправдывать такой результат, но отставка Циннбауэра на данный момент не рассматривается», — сказал он.

После двух туров РПЛ железнодорожники набрали два очка и занимают 14-е место в турнирной таблице.