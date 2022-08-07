Экс-советник Федуна Камоцци назвал возможным 20 побед «Спартака» подряд в РПЛ

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от третьей победы подряд «Спартака» после матча 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

«Поздравляю «Спартак» с третьей победой подряд. Для команды самое главное — почувствовать уверенность под руководством главного тренера. Может ли «Спартак» выиграть минимум 20 раз в лиге? Возможно, но время покажет. Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом по итогам чемпионата. Буду болеть за красно-белых», — сказал Камоцци «СЭ».

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.