Рамирес рассчитывал вернуться в «Краснодар» после отъезда из России

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес заявил, что не рассматривал переход в другой клуб после отъезда из России.

«Рассматривал ли я предложения от других команд после отъезда из России? Нет, я знал, что вернусь. Мы сразу обговорили это с семьей. Я очень хотел вернуться в Россию. Это было важно для меня. Я счастлив быть в команде и помогать ей», — приводит Metaratings.ru слова Рамиреса.

В матче 4-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0) 27-летний защитник «Краснодара» открыл счет в матче и забил свой первый гол в карьере в чемпионате России.