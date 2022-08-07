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Сегодня, 11:04

Рамирес рассчитывал вернуться в «Краснодар» после отъезда из России

Алексей Еремин
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес заявил, что не рассматривал переход в другой клуб после отъезда из России.

«Рассматривал ли я предложения от других команд после отъезда из России? Нет, я знал, что вернусь. Мы сразу обговорили это с семьей. Я очень хотел вернуться в Россию. Это было важно для меня. Я счастлив быть в команде и помогать ей», — приводит Metaratings.ru слова Рамиреса.

В матче 4-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0) 27-летний защитник «Краснодара» открыл счет в матче и забил свой первый гол в карьере в чемпионате России.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-krasnodara-ramires-ya-ochen-khotel-vernutsya-v-rossiyu-1329533/

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П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
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Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
Кристиан Рамирес
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
1
0
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
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