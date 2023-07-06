Спортивный директор «Факела» Котов: «Переговоры с Кудряшовым шли около недели. Планируем еще усилиться»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос, долго ли шли переговоры с российским защитником Федором Кудряшовым.

«Переговоры с Кудряшовым шли около недели. Все прошло хорошо. Планируем еще усилиться», — приводит «РБ Спорт» слова Котова.

5 июля стало известно, что Кудряшов перешел в «Факел» на правах свободного агента. С 2019 года футболист выступал за «Антальяспор». В минувшем сезоне 36-летний защитник провел 13 матчей в составе турецкой команды и не отметился результативными действиями.

По итогам сезона-2022/23 «Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, однако воронежская команда обыграла «Енисей» в стыках и сохранила прописку в чемпионате России.