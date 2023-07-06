Спортивный директор «Факела» Котов: «Переговоры с Кудряшовым шли около недели. Планируем еще усилиться»
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос, долго ли шли переговоры с российским защитником Федором Кудряшовым.
«Переговоры с Кудряшовым шли около недели. Все прошло хорошо. Планируем еще усилиться», — приводит «РБ Спорт» слова Котова.
5 июля стало известно, что Кудряшов перешел в «Факел» на правах свободного агента. С 2019 года футболист выступал за «Антальяспор». В минувшем сезоне 36-летний защитник провел 13 матчей в составе турецкой команды и не отметился результативными действиями.
По итогам сезона-2022/23 «Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, однако воронежская команда обыграла «Енисей» в стыках и сохранила прописку в чемпионате России.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0
|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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