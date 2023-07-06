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Галактионов рассказал, определился ли он с основным голкипером «Локомотива»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о кондициях команды на старте второго сбора.

— У нас начался второй сбор. Это один из этапов подготовки, — отметил Галактионов. - Четвертый день работы. И эта игра как часть тренировочного занятия, потому что нагрузки идут, объемы идут. Ребятам непросто. Работа идет, мы готовимся к старту чемпионата

— Как оцените кондиции команды?

— Свежести пока нет. Ребята находится под нагрузками. Но время еще есть.

— Над чем надо поработать?

— Над всеми аспектами. Самое важное — качество игры и стабилизировать функциональное состояние.

— С основным вратарем для себя уже определились?

— Думаю, что сезон и его концовка показала.

— Им будет Лантратов?

— (Галактионов улыбнулся и не стал отвечать на вопрос)

«Локомотив» 6 июля проиграл в товарищеском матче «Балтике» (0:1).

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
0
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