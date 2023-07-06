Галактионов рассказал, определился ли он с основным голкипером «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о кондициях команды на старте второго сбора.
— У нас начался второй сбор. Это один из этапов подготовки, — отметил Галактионов. - Четвертый день работы. И эта игра как часть тренировочного занятия, потому что нагрузки идут, объемы идут. Ребятам непросто. Работа идет, мы готовимся к старту чемпионата
— Как оцените кондиции команды?
— Свежести пока нет. Ребята находится под нагрузками. Но время еще есть.
— Над чем надо поработать?
— Над всеми аспектами. Самое важное — качество игры и стабилизировать функциональное состояние.
— С основным вратарем для себя уже определились?
— Думаю, что сезон и его концовка показала.
— Им будет Лантратов?
— (Галактионов улыбнулся и не стал отвечать на вопрос)
«Локомотив» 6 июля проиграл в товарищеском матче «Балтике» (0:1).
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|Зенит
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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