Чепчугов: «Можно поздравить «Зенит», если они смогут подписать Фернандеса»
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал слухи о том, что бразильский защитник Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит».
«Напрашивается аналогия с популярной видеоигрой про братьев Марио: Фернандес съел гриб и решил перейти в «Зенит»! Марио — суперпрофессионал и, безусловно, футболист высокого уровня. Мы можем поздравить «Зенит», если они смогут подписать его и поблагодарить Фернандеса за время, которое он провел в ЦСКА. Каждый футболист имеет свободу выбора и может решать, где продолжить карьеру. Хочу пожелать удачи Марио, он довольно скромный и позитивный человек», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.
6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Позже стало известно, что 32-летний футболист 10 июля прибудет в Санкт-Петербург для подписания контракта с сине-бело-голубыми.
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