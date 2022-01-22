Спортивный директор «Байера»: «Азмун сделает нашу атаку более непредсказуемой и мощной»

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал заключение контракта с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

Иранец заключил контракт с немецким клубом до 2027 года. Договор вступает в силу с сезона-2022/23.

«Мы очень довольны, что смогли осуществить этот трансфер. Сердар Азмун является одним из лучших бомбардиров в чемпионате России в последние годы. Он трижды выигрывал чемпионат страны подряд с «Зенитом», регулярно выступает в Лиге чемпионов. И продемонстрировал свой высокий класс.

С его приходом наше нападение станет еще сильнее. Сердар сделает нашу атаку более непредсказуемой и мощной», — приводит слова Рольфеса сайт «аспириновых».