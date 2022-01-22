Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на трансфер Сердара Азмуна в «Байер».

«Жаль! Это огромная потеря! «Зенит» сделал ошибку. У нас могут быть проблемы. Мы, может, и потеряем чемпионство», — сказал Боярский «СЭ».

Контракт Азмуна вступит в силу с лета 2022 года.

27-летний иранец заключил соглашение до 2027 года.