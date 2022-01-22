Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о переходе нападающего клуба Азмуна в «Байер» с лета 2022 года.

«А что он там будет делать? Там играет Шик, лучший бомбардир немецкой лиги. Это потеря для «Зенита». Но у них есть деньги. Поэтому питерцы смогут купить какого-нибудь хорошего нападающего. Сложно сказать, повлияет ли эта новость на атмосферу в команде. Скорее всего там ничего не изменится. Не знаю ситуацию, но в любом случае Азмун — очень хороший нападающий, который забивает много», — сказал Петржела.

27-летний иранец заключил соглашение до 2027 года.

В этом сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил десять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает по окончании сезона.