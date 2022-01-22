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«Что он там будет делать?» Петржела — о переходе Азмуна в «Байер»

Петржела отреагировал на новость о переходе нападающего клуба Азмуна в «Байер»
Микеле Антонов

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о переходе нападающего клуба Азмуна в «Байер» с лета 2022 года.

«А что он там будет делать? Там играет Шик, лучший бомбардир немецкой лиги. Это потеря для «Зенита». Но у них есть деньги. Поэтому питерцы смогут купить какого-нибудь хорошего нападающего. Сложно сказать, повлияет ли эта новость на атмосферу в команде. Скорее всего там ничего не изменится. Не знаю ситуацию, но в любом случае Азмун — очень хороший нападающий, который забивает много», — сказал Петржела.

27-летний иранец заключил соглашение до 2027 года.

В этом сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил десять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает по окончании сезона.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

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1.70
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Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
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1.64

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Сердар Азмун
ФК Зенит
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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П
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Зенит

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