«Ахмат» на своем официальном сайте прокомментировал свое решение подать в суд на компанию Google за то, что был заблокирован официальный канал клуба в YouTube.

В заметке под названием «Спорт — вне политики» говорится о том, что клуб намерен противопоставить санкциям США принцип нейтральности спорта и будет защищащать свои интересы в российских судах и ФАС России, а также во взаимодействии с институтами Организации Объединенных Наций.

Как отмечается, в декабре прошлого года клуб столкнулся с неприемлемыми мерами по политизации спорта, осуществленными со стороны Минфина США и американской корпорации Google. 10 декабря 2020 Минфин США включил ФК «Ахмат» в санкционный список. Из-за санкций Google заблокировала YouTube-канал, на котором размещались ролики о жизни клуба и футболе в России.

«Санкции против спортивной организации и односторонние ограничительные меры США как таковые являются недопустимым и неправовым методом политического давления, — говорится на сайте «Ахмата». — Демонстративное лишение клуба права распространять информацию, предпринятое со стороны IT-гиганта Google, препятствует продвижению футбольной культуры».

«Ахмат» обратился в арбитражный суд с иском к Google с требованием снять блокировку с YouTube-канала «Ахмата», а также с заявлением в ФАС России в связи наличием в действиях Google признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга.

Клуб подчеркивает, что необходимо максимально вовлечь в процесс как спортивную общественность, так и мировое сообщество. Для этого «Ахмат» обратился к Специальному докладчику ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека.

«Наша задача — привлечь внимание ООН к беспрецедентному давлению на клуб, которое противоречит принципам и нормам, установленным Международной хартией физического воспитания и спорта, резолюциями ООН, Олимпийской хартией МОК и Уставами ФИФА и УЕФА, — говорится на сайте «Ахмата». — Отдельным этапом юридической работы являются действия, направленные на добровольное снятие Минфином США с ФК «Ахмат» санкционных ограничений, которые препятствуют доступу к спорту, диалогу наций и культур. Впервые спортивная организация включена в санкционный список по мотиву нарушения прав человека. Но беспримерные санкции США сами по себе противоречат заявляемым целевым установкам. Клуб всегда занимал и занимает активную позицию в вопросах обеспечения права на спорт и развития спорта в регионе, в продвижении детско-юношеского спорта; участвует в создании спортивной инфраструктуры, в приобщении населения к физической культуре. Клуб является одним из самых мультикультурных в России, объединяя игроков разных национальностей».

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию.

«Спорт нейтрален и находится вне политики. Мы убеждены, что право на свободу информации и право на спорт получат должную защиту как в рамках российской правовой системы, так и со стороны уполномоченных международных институтов. Мы уверены в поддержке грозненцев международным спортивным сообществом», — отметил Айдамиров.

«Ахмат» по итогам прошедшего сезона РПЛ занял 11-е место в турнирной таблице.