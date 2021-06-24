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Баринов и Жемалетдинов вернутся расположение «Локомотива» на втором сборе

13:55
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Полузащитники Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов вернутся в расположение московского «Локомотива» после выступления на чемпионате Европы по футболу в начале второго сбора железнодорожников, сообщает ТАСС.

Первый сбор «Локомотива» стартовал с 14 июня и закончится 28 числа в австрийском Бад-Клайнкирххайме. Второй сбор пройдет в Бад-Вальтерсдорфе с 1 по 13 июля.

Баринов принял участие в матчах национальной команды против сборных Бельгии (0:3) и Финляндии (1:0). Жемалетдинов провел игры с финнами и датчанами.

Сборная России вылетела с чемпионата Европы 21 июня, проиграв в заключительном туре группового этапа команде Дании со счетом 1:4.

В прошлом сезоне 24-летний Баринов сыграл за московский клуб 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 24-летний Жемалетдинов провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

 

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11741409

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