Баринов и Жемалетдинов вернутся расположение «Локомотива» на втором сборе

Полузащитники Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов вернутся в расположение московского «Локомотива» после выступления на чемпионате Европы по футболу в начале второго сбора железнодорожников, сообщает ТАСС.

Первый сбор «Локомотива» стартовал с 14 июня и закончится 28 числа в австрийском Бад-Клайнкирххайме. Второй сбор пройдет в Бад-Вальтерсдорфе с 1 по 13 июля.

Баринов принял участие в матчах национальной команды против сборных Бельгии (0:3) и Финляндии (1:0). Жемалетдинов провел игры с финнами и датчанами.

Сборная России вылетела с чемпионата Европы 21 июня, проиграв в заключительном туре группового этапа команде Дании со счетом 1:4.

В прошлом сезоне 24-летний Баринов сыграл за московский клуб 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 24-летний Жемалетдинов провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.