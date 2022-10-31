Спиридонов: «Не верю, что «Зенит» может потерять очки во второй половине чемпионата»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» подвел итоги красно-белых после первого круга РПЛ.

«Пока все на своих местах. Понятно, «Зенит» со своими «+12» очками от «Оренбурга» и «Сочи». Им так и надо начинать чемпионат, у всех по ноль очков, а у них «+12». Плюс поддержка судей, РФС. Приятно, что «Спартак» находится на втором месте. «Зенит» вне конкуренции, я реалист по жизни, поэтому бороться за серебро и вымышленное попадание в Лигу чемпионов — это нормально. Я не верю, что «Зенит» может потерять очки во второй половине чемпионата. Да даже если такое произойдет, включатся потусторонние резервы. Мне все-таки 34 года. В Деда Мороза я уже не верю», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 4 очка, при этом команда из Санкт-Петербурга еще не завершила свой последний матч в первом круге РПЛ против «Краснодара».