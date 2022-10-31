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Сегодня, 10:42

Спиридонов: «Не верю, что «Зенит» может потерять очки во второй половине чемпионата»

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Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» подвел итоги красно-белых после первого круга РПЛ.

«Пока все на своих местах. Понятно, «Зенит» со своими «+12» очками от «Оренбурга» и «Сочи». Им так и надо начинать чемпионат, у всех по ноль очков, а у них «+12». Плюс поддержка судей, РФС. Приятно, что «Спартак» находится на втором месте. «Зенит» вне конкуренции, я реалист по жизни, поэтому бороться за серебро и вымышленное попадание в Лигу чемпионов — это нормально. Я не верю, что «Зенит» может потерять очки во второй половине чемпионата. Да даже если такое произойдет, включатся потусторонние резервы. Мне все-таки 34 года. В Деда Мороза я уже не верю», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 4 очка, при этом команда из Санкт-Петербурга еще не завершила свой последний матч в первом круге РПЛ против «Краснодара».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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