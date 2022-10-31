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Ахмедов считает, что неудачи Урунова в РПЛ связаны с его характером

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Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Одил Ахмедов поделился мнением о выступлениях полузащитника Остона Урунова в РПЛ.

«Почему у Урунова ничего не получилось в России? Карьера футболиста зависит прежде всего от него самого. В клубе ты все время должен быть профессионалом, делать все, что говорит тренер. У Урунова есть потенциал, и он мог бы играть в хорошем клубе как в России, так и в Европе. Но из-за характера выходит так, как выходит», — приводит слова Ахмедова Sport24.

21-летний футболист выступал за «Уфу» и «Спартак» в 2020—2022 годах.

25 октября «Урал» объявил о расторжении контракта с Уруновым, который перешел в клуб в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что расторжение соглашения с игроком не является инициативой клуба.

В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 3 матчах команды. Урунов провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-31-vitse-prezident-assotsiatsii-futbola-uzbekistana-o-neudachakh-urunova-v-rpl-iz-za-kharaktera-vykhodit-tak-kak-vykhodit
Одил Ахмедов
Остон Урунов
Футбол
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 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
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 Факел 15 1 9 5 18-28 12
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