Ахмедов считает, что неудачи Урунова в РПЛ связаны с его характером

Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Одил Ахмедов поделился мнением о выступлениях полузащитника Остона Урунова в РПЛ.

«Почему у Урунова ничего не получилось в России? Карьера футболиста зависит прежде всего от него самого. В клубе ты все время должен быть профессионалом, делать все, что говорит тренер. У Урунова есть потенциал, и он мог бы играть в хорошем клубе как в России, так и в Европе. Но из-за характера выходит так, как выходит», — приводит слова Ахмедова Sport24.

21-летний футболист выступал за «Уфу» и «Спартак» в 2020—2022 годах.

25 октября «Урал» объявил о расторжении контракта с Уруновым, который перешел в клуб в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что расторжение соглашения с игроком не является инициативой клуба.

В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 3 матчах команды. Урунов провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.