Спиридонов о дисквалификации Абаскаля: «Все справедливо. А о Федотове говорить не хочу»

Чемпион Европы-2013 по волейболу и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение дисквалифицировать главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля по итогам дерби.

Федотов и Абаскаль вступили в перепалку после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Абаскаля дисквалифицировали на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23).

«Все справедливо! Я за справедливость. Правильное решение. А о Федотове я даже говорить не хочу», — сказал Спиридонов «СЭ».

Из-за отстранения Абаскаль не сможет руководить «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ против «Химок», а Федотов пропустит игру ЦСКА с «Оренбургом».