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Спиридонов о дисквалификации Абаскаля: «Все справедливо. А о Федотове говорить не хочу»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Чемпион Европы-2013 по волейболу и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение дисквалифицировать главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля по итогам дерби.

Федотов и Абаскаль вступили в перепалку после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Абаскаля дисквалифицировали на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23).

«Все справедливо! Я за справедливость. Правильное решение. А о Федотове я даже говорить не хочу», — сказал Спиридонов «СЭ».

Из-за отстранения Абаскаль не сможет руководить «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ против «Химок», а Федотов пропустит игру ЦСКА с «Оренбургом».

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля и Федотова на один матч за перепалку во время дерби
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Спиридонов
Гильермо Абаскаль
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КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля и Федотова на один матч за перепалку во время дерби
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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