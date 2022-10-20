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Мостовой о решении КДК: «Зря дисквалифицировали Абаскаля и Федотова, ничего такого там не было»

Мостовой считает чрезмерной дисквалификацию Абаскаля и Федотова
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за перепалку с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

Конфликт между специалистами произошел после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

В результате КДК дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

«Я не считаю, что наказание для Абаскаля слишком суровое, да и в принципе ничего сурового в этом наказании нет. Мне кажется, и того, и другого зря дисквалифицировали. Даже на одну игру. Ничего такого в этой ситуации не было, никто никого не бил, не толкал. Ну покричали друг на друга, что здесь такого? Такое ощущение, что у нас никто друг на друга не кричит», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Из-за дисквалификации Абаскаль не сможет руководить «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ против «Химок».

Ранее решение КДК раскритиковала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoy-zayavil-chto-kdk-zrya-diskvalifitsiroval-fedotova-i-abaskalya-1390318/
Александр Мостовой
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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 - : -
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