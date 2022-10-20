Мостовой о решении КДК: «Зря дисквалифицировали Абаскаля и Федотова, ничего такого там не было»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за перепалку с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

Конфликт между специалистами произошел после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

В результате КДК дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

«Я не считаю, что наказание для Абаскаля слишком суровое, да и в принципе ничего сурового в этом наказании нет. Мне кажется, и того, и другого зря дисквалифицировали. Даже на одну игру. Ничего такого в этой ситуации не было, никто никого не бил, не толкал. Ну покричали друг на друга, что здесь такого? Такое ощущение, что у нас никто друг на друга не кричит», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Из-за дисквалификации Абаскаль не сможет руководить «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ против «Химок».

Ранее решение КДК раскритиковала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.