Сперцян: «Краснодар» — это топ-клуб со своим стилем, домом и любовью болельщиков»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» объяснил, почему считает краснодарскую команду большим клубом.

— «Краснодар» сегодня — топ-клуб?

— Да, сто процентов.

— Из-за выигранного титула?

— Да «Краснодар» в принципе топ-клуб. Еще очень молодой, но уже добившийся многого за довольно короткий отрезок времени. У «Краснодара» есть свой стиль, есть свой дом, есть любовь болельщиков. Это большой клуб!

«Краснодар» с 43 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ-2025/26 после 19 туров, опережая «Зенит», у которого 42 очка. В сезоне-2024/25 «быки» впервые в истории стали чемпионами России.