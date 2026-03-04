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4 марта, 00:15

Сперцян о конфликте с Ндонгом: «Нас со всех сторон хотят как-то зацепить, поддеть»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» поделился мнением о наказании, вынесенном КДК РФС после скандала в матче против «Ахмата» в 11-м туре РПЛ (2:0).

Сперцяна оштрафовали на 150 тысяч рублей в результате конфликта с защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом, который обвинял игрока «Краснодара» в расистском высказывании.

— Неприятная тема, но не спросить не могу. В первой части сезона было два скандала в матчах с «Ахматом» и ЦСКА. Сначала твоя история с Ндонгом, потом — конфликт из-за слов Вильягры. У нас в лиге давно не было никаких вопросов, связанных с расизмом, а тут вдруг два практически подряд...

— Да сам не понимаю... Когда были обвинения в мой адрес, СМИ сразу: «Игрок «Краснодара»! Скандал!» А когда пострадал наш игрок, почему-то везде тишина... Вот как так? Это все потому, что нас со всех сторон хотят как-то зацепить, поддеть.

— На «Коммент.Шоу» ты сказал, что вы с Ндонгом все уладили, но не понял, за что КДК тебя оштрафовал.

— А я до сих пор не понял. Вы хоть раз были на бровке? Слышали, как ругаются футболисты друг с другом, с судьями? А меня оштрафовали за фразу, в которой даже мата не было. И расизма, разумеется, не было тоже. На 150 тысяч! А за что, если я здесь ни при чем?

— В итоге вы вместе пришли на КДК, и выяснилось, что ты его не оскорблял.

— Но штраф получил.

— Что сказал клуб?

— Что штраф за нецензурную лексику.

— Ты же говорил, что нецензурной брани не было.

— Ну вот такое решение.

По итогам инцидента Усман Ндонг был дисквалифицирован на две игры (одну — условно).

Эдуард Сперцян.Эдуард Сперцян: «С Европой пока не получилось — и что теперь? «Краснодар» — мой дом!»

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Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
Усман Ндонг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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