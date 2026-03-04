Сперцян о конфликте с Ндонгом: «Нас со всех сторон хотят как-то зацепить, поддеть»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» поделился мнением о наказании, вынесенном КДК РФС после скандала в матче против «Ахмата» в 11-м туре РПЛ (2:0).

Сперцяна оштрафовали на 150 тысяч рублей в результате конфликта с защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом, который обвинял игрока «Краснодара» в расистском высказывании.

— Неприятная тема, но не спросить не могу. В первой части сезона было два скандала в матчах с «Ахматом» и ЦСКА. Сначала твоя история с Ндонгом, потом — конфликт из-за слов Вильягры. У нас в лиге давно не было никаких вопросов, связанных с расизмом, а тут вдруг два практически подряд...

— Да сам не понимаю... Когда были обвинения в мой адрес, СМИ сразу: «Игрок «Краснодара»! Скандал!» А когда пострадал наш игрок, почему-то везде тишина... Вот как так? Это все потому, что нас со всех сторон хотят как-то зацепить, поддеть.

— На «Коммент.Шоу» ты сказал, что вы с Ндонгом все уладили, но не понял, за что КДК тебя оштрафовал.

— А я до сих пор не понял. Вы хоть раз были на бровке? Слышали, как ругаются футболисты друг с другом, с судьями? А меня оштрафовали за фразу, в которой даже мата не было. И расизма, разумеется, не было тоже. На 150 тысяч! А за что, если я здесь ни при чем?

— В итоге вы вместе пришли на КДК, и выяснилось, что ты его не оскорблял.

— Но штраф получил.

— Что сказал клуб?

— Что штраф за нецензурную лексику.

— Ты же говорил, что нецензурной брани не было.

— Ну вот такое решение.

По итогам инцидента Усман Ндонг был дисквалифицирован на две игры (одну — условно).