Сперцян повторил клубный рекорд Смолова в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал два пенальти в матче первого тура против «Урала» (3:0) и продлил результативную серию до трех матчей. Армянин оказался всего вторым игроком «быков», которому удалось отличиться в трех стартовых турах. Он повторил достижение Федора Смолова в сезоне-2016/17.

В последние пять лет столько мощный старт выдавали сочинец Кристиан Нобоа и зенитовский дуэт Сердар Азмун — Александр Ерохин. Любопытно, что три забитых пенальти в трех стартовых турах — это не рекордный результат в истории чемпионатов России. В 2004 году спартаковец Дмитрий Парфенов реализовал четыре 11-метровых.

Отдельно нужно отметить Артема Дзюбу, который, играя за «Ростов» в сезоне-2013/14, в трех первых матчах смог огорчить соперников шесть раз.

Футболисты, которые забивали в каждом из трех первых туров чемпионата России

Год Игрок Команда Матчи Голы 1992 Олег Гарин Океан Локомотив (г) — 1:2, Спартак Вл (д) — 2:1, Динамо Ст (д) — 2:0 3 1996 Александр Маслов Ростсельмаш Динамо (д) — 1:2, Уралмаш (д) — 2:1, Жемчужина (г) — 3:3* 4 1997 Александр Маслов Ростсельмаш Тюмень (г) — 1:0, Локомотив (д) — 2:2, Локомотив НН (г) — 1:0 3 2003 Сергей Семак ЦСКА Рубин (д) — 4:0, Ротор (г) — 2:1, Спартак (д) — 3:2 3 2004 Дмитрий Парфенов Спартак Динамо (д) — 2:2, Сатурн (г) — 2:2, Торпедо (д) — 3:2* 4 2011/12 Данко Лазович Зенит Терек (г) — 1:0, Анжи (д) — 2:0, Спартак Нч (г) — 2:2 3 2012/13 Александр Кержаков Зенит Амкар (д) — 2:0*, Динамо (д) — 2:0, ЦСКА (г) — 3:1 4 2013/14 Артем Дзюба Ростов Терек (д) — 2:1*, Краснодар (д) — 2:2, Томь (д) — 4:0** 6 2013/14 Андрей Воронин Динамо Волга (д) — 2:2, Анжи (д) — 2:1, Спартак (л) — 1:4 3 2014/15 Саломон Рондон Зенит Арсенал (г) — 4:0, Торпедо (д) — 8:1*, Урал (г) — 2:1 4 2016/17 Федор Смолов Краснодар Томь (д) — 3:0*, Терек (д) — 4:0*, Крылья Советов (г) — 1:1 5 2020/21 Кристиан Нобоа Сочи Спартак (г) — 2:2, Химки (д) — 1:1, Рубин (д) — 3:2 3 2021/22 Сердар Азмун Зенит Химки (г) — 3:1, Ростов (г) — 4:2, Краснодар (д) — 3:2* 4 2021/22 Александр Ерохин Зенит Химки (г) — 3:1, Ростов (г) — 4:2*, Краснодар (д) — 3:2 4 2022/23 Эдуард Сперцян Краснодар Факел (д) — 2:2, Спартак (д) — 1:4, Урал (г) — 3:0* 4

* Оформил дубль.

** Оформил хет-трик.