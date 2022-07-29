Сперцян повторил клубный рекорд Смолова в «Краснодаре»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал два пенальти в матче первого тура против «Урала» (3:0) и продлил результативную серию до трех матчей. Армянин оказался всего вторым игроком «быков», которому удалось отличиться в трех стартовых турах. Он повторил достижение Федора Смолова в сезоне-2016/17.
В последние пять лет столько мощный старт выдавали сочинец Кристиан Нобоа и зенитовский дуэт Сердар Азмун — Александр Ерохин. Любопытно, что три забитых пенальти в трех стартовых турах — это не рекордный результат в истории чемпионатов России. В 2004 году спартаковец Дмитрий Парфенов реализовал четыре 11-метровых.
Отдельно нужно отметить Артема Дзюбу, который, играя за «Ростов» в сезоне-2013/14, в трех первых матчах смог огорчить соперников шесть раз.
Футболисты, которые забивали в каждом из трех первых туров чемпионата России
|
Год
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
1992
|
Олег Гарин
|
Океан
|
Локомотив (г) — 1:2, Спартак Вл (д) — 2:1, Динамо Ст (д) — 2:0
|
3
|
1996
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
Динамо (д) — 1:2, Уралмаш (д) — 2:1, Жемчужина (г) — 3:3*
|
4
|
1997
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
Тюмень (г) — 1:0, Локомотив (д) — 2:2, Локомотив НН (г) — 1:0
|
3
|
2003
|
Сергей Семак
|
ЦСКА
|
Рубин (д) — 4:0, Ротор (г) — 2:1, Спартак (д) — 3:2
|
3
|
2004
|
Дмитрий Парфенов
|
Спартак
|
Динамо (д) — 2:2, Сатурн (г) — 2:2, Торпедо (д) — 3:2*
|
4
|
2011/12
|
Данко Лазович
|
Зенит
|
Терек (г) — 1:0, Анжи (д) — 2:0, Спартак Нч (г) — 2:2
|
3
|
2012/13
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
Амкар (д) — 2:0*, Динамо (д) — 2:0, ЦСКА (г) — 3:1
|
4
|
2013/14
|
Артем Дзюба
|
Ростов
|
Терек (д) — 2:1*, Краснодар (д) — 2:2, Томь (д) — 4:0**
|
6
|
2013/14
|
Андрей Воронин
|
Динамо
|
Волга (д) — 2:2, Анжи (д) — 2:1, Спартак (л) — 1:4
|
3
|
2014/15
|
Саломон Рондон
|
Зенит
|
Арсенал (г) — 4:0, Торпедо (д) — 8:1*, Урал (г) — 2:1
|
4
|
2016/17
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
Томь (д) — 3:0*, Терек (д) — 4:0*, Крылья Советов (г) — 1:1
|
5
|
2020/21
|
Кристиан Нобоа
|
Сочи
|
Спартак (г) — 2:2, Химки (д) — 1:1, Рубин (д) — 3:2
|
3
|
2021/22
|
Сердар Азмун
|
Зенит
|
Химки (г) — 3:1, Ростов (г) — 4:2, Краснодар (д) — 3:2*
|
4
|
2021/22
|
Александр Ерохин
|
Зенит
|
Химки (г) — 3:1, Ростов (г) — 4:2*, Краснодар (д) — 3:2
|
4
|
2022/23
|
Эдуард Сперцян
|
Краснодар
|
Факел (д) — 2:2, Спартак (д) — 1:4, Урал (г) — 3:0*
|
4
* Оформил дубль.
** Оформил хет-трик.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1