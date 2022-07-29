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Сперцян повторил клубный рекорд Смолова в «Краснодаре»

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал два пенальти в матче первого тура против «Урала» (3:0) и продлил результативную серию до трех матчей. Армянин оказался всего вторым игроком «быков», которому удалось отличиться в трех стартовых турах. Он повторил достижение Федора Смолова в сезоне-2016/17.

В последние пять лет столько мощный старт выдавали сочинец Кристиан Нобоа и зенитовский дуэт Сердар Азмун — Александр Ерохин. Любопытно, что три забитых пенальти в трех стартовых турах — это не рекордный результат в истории чемпионатов России. В 2004 году спартаковец Дмитрий Парфенов реализовал четыре 11-метровых.

Отдельно нужно отметить Артема Дзюбу, который, играя за «Ростов» в сезоне-2013/14, в трех первых матчах смог огорчить соперников шесть раз.

Футболисты, которые забивали в каждом из трех первых туров чемпионата России

Год

Игрок

Команда

Матчи

Голы

1992

Олег Гарин

Океан

Локомотив (г) — 1:2, Спартак Вл (д) — 2:1, Динамо Ст (д) — 2:0

3

1996

Александр Маслов

Ростсельмаш

Динамо (д) — 1:2, Уралмаш (д) — 2:1, Жемчужина (г) — 3:3*

4

1997

Александр Маслов

Ростсельмаш

Тюмень (г) — 1:0, Локомотив (д) — 2:2, Локомотив НН (г) — 1:0

3

2003

Сергей Семак

ЦСКА

Рубин (д) — 4:0, Ротор (г) — 2:1, Спартак (д) — 3:2

3

2004

Дмитрий Парфенов

Спартак

Динамо (д) — 2:2, Сатурн (г) — 2:2, Торпедо (д) — 3:2*

4

2011/12

Данко Лазович

Зенит

Терек (г) — 1:0, Анжи (д) — 2:0, Спартак Нч (г) — 2:2

3

2012/13

Александр Кержаков

Зенит

Амкар (д) — 2:0*, Динамо (д) — 2:0, ЦСКА (г) — 3:1

4

2013/14

Артем Дзюба

Ростов

Терек (д) — 2:1*, Краснодар (д) — 2:2, Томь (д) — 4:0**

6

2013/14

Андрей Воронин

Динамо

Волга (д) — 2:2, Анжи (д) — 2:1, Спартак (л) — 1:4

3

2014/15

Саломон Рондон

Зенит

Арсенал (г) — 4:0, Торпедо (д) — 8:1*, Урал (г) — 2:1

4

2016/17

Федор Смолов

Краснодар

Томь (д) — 3:0*, Терек (д) — 4:0*, Крылья Советов (г) — 1:1

5

2020/21

Кристиан Нобоа

Сочи

Спартак (г) — 2:2, Химки (д) — 1:1, Рубин (д) — 3:2

3

2021/22

Сердар Азмун

Зенит

Химки (г) — 3:1, Ростов (г) — 4:2, Краснодар (д) — 3:2*

4

2021/22

Александр Ерохин

Зенит

Химки (г) — 3:1, Ростов (г) — 4:2*, Краснодар (д) — 3:2

4

2022/23

Эдуард Сперцян

Краснодар

Факел (д) — 2:2, Спартак (д) — 1:4, Урал (г) — 3:0*

4

* Оформил дубль.

** Оформил хет-трик.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Федор Смолов
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Урал
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
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П
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