Колосков: «Еще совсем рано хоронить «Урал», они еще поборются за жизнь в РПЛ»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение «Урала» в матче 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«Думаю, что еще совсем рано хоронить «Урал», они еще поборются за жизнь в РПЛ. Да, их старт нельзя назвать удачным. Команду не нужно списывать со счетов в любом случае. У «Торпедо», например, тоже пока что нет забитых голов и очков в активе. Григорий Иванов — очень сильный руководитель. Уверен, он решит эту ситуацию. Похожая ситуация была и в прошлом сезоне», — сказал Колосков «СЭ».

«Краснодар» набрал 4 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Урал» остался на последней строчке: команда Игоря Шалимова пока не набрала очков.

В следующем туре «Урал» на своем поле 6 августа примет «Спартак». «Краснодар» в этот же день сыграет у себя дома против «Локомотива».