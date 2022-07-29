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Шалимов считает незаслуженным поражение «Урала» в матче с «Краснодаром»

Алексей Еремин
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов считает незаслуженным поражение в матче 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

«Впечатления от матча негативные. Мы контролировали игру, имели моменты, владели мячом. Пропустили со стандартов: сначала угловой, потом пенальти. Проиграли, можно сказать, за счет индивидуальных ошибок и трех стандартов. Проиграли мы незаслуженно, я считаю. Я не могу вспомнить моментов с игры. У нас они были, у «Краснодара» их не было. Но вот как сложилась игра. На индивидуальных ошибках проиграли матч», — приводит слова Шалимова пресс-служба «Урала».

В первом тайме счет в матче открыл защитник краснодарцев Сергей Бородин с подачи углового. Во второй половине игры дубль сделал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после точных ударов с пенальти.

«Урал» проиграл все три матча в РПЛ и не набрал ни одного очка. В следующем матче екатеринбургский клуб сыграет дома со «Спартаком» 6 августа.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb

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