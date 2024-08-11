Сперцян: «На «Краснодар» давила серия без побед, важно было выиграть у ЦСКА»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Нам важно было выиграть у ЦСКА, на нас немного давила серия без побед, но мы верили, что сумеем переломить этот неприятный старт для нас. Работали по полной, готовились. Слава Богу, что удалось выиграть. Сейчас у всех только положительные эмоции», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

«Краснодар» одержал первую победу в РПЛ и с 6 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице. ЦСКА с 7 очками идет на четвертой строчке.