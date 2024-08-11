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Сперцян: «На «Краснодар» давила серия без побед, важно было выиграть у ЦСКА»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Нам важно было выиграть у ЦСКА, на нас немного давила серия без побед, но мы верили, что сумеем переломить этот неприятный старт для нас. Работали по полной, готовились. Слава Богу, что удалось выиграть. Сейчас у всех только положительные эмоции», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

«Краснодар» одержал первую победу в РПЛ и с 6 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице. ЦСКА с 7 очками идет на четвертой строчке.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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