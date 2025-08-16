«Спартак» — «Зенит»: Жедсон забил дебютный гол и вывел красно-белых вперед

«Спартак» вышел вперед в матче против «Зенита» в 5-м туре РПЛ — 2:1.

На 39-й минуте свой дебютный гол за красно-белых забил Жедсон Фернандеш.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.