«Спартак» — «Зенит»: красно-белые выигрывают после первого тайма

«Спартак» после первого тайма обыгрывает «Зенит» в матче 5-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 14-й минуте открыл форвард гостей Матео Кассьерра. Спустя 4 минуты Маркиньос сравнял счет, а Жедсон Фернандеш на 39-й вывел красно-белых вперед.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.