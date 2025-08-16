«Зенит» лидирует в РПЛ по количеству пробитых пенальти в этом сезоне

«Зенит» пробил 4 пенальти в стартовых 5 турах РПЛ, сообщает Opta.

Таким образом, петербуржцы лидируют по пробитым пенальти в чемпионате России в этом сезоне. Примечательно, что 9 из 16 команд РПЛ еще не били пенальти ни разу.

2 из 5 пенальти назначил арбитр Артем Чистяков — в матче 3-го тура против ЦСКА и в матче 5-го тура против «Спартака».

Сине-бело-голубые занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками.