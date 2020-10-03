В субботу, 3 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В рамках премьер-лиги красно-белые не могут победить соперника с ноября 2017 года, после этого команды дважды сыграли вничью, а в прошлом сезоне «Зенит» дважды был сильнее со счетом 1:0.

Следить за матчем «Спартак» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Зенит»