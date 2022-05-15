«Спартак» — «Зенит»: видеообзор матча 29-го тура РПЛ

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.

Матч проходил в Москве. У «Спартака» на 49-й минуте отличился Александр Соболев, у «Зенита» на 90+3-й минуте забил Андрей Мостовой (с пенальти).

«Зенит», досрочно обеспечивший себе чемпионство, лидирует в турнирной таблице с 65 очками в 29 матчах. «Спартак» идет на 10-й строчке с 38 очками в 29 играх.

В последнем, 30-м туре «Зенит» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом», а «Спартак» в гостях встретится с «Химками».