Ветеран ЦСКА: «Говорил Бабаеву, что Березуцкие поплывут, потому что неопытные»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение армейцев в 29-м туре Тинькофф РПЛ от «Краснодара» (0:1).
«Сегодня хоть и проиграли, но играли хорошо, правда, это на фоне «Краснодара». Там мальчишки играют, 20 лет, мозгов нет ни черта, физика слабая. Пацанам этим повезло, что армейцы не забили. Кривцов, когда в девятку попал, сам этого не ожидал: выстрелил, Игорек там уже ничего поделать не мог. Сафонов очень здорово сыграл. Добирались на поезде в Краснодар? Ерунда, мы тоже поездами ездили», — сказал Пономарев «СЭ».
Владимир Пономарев поделился своим мнением, нужно ли оставлять во главе ЦСКА Алексея Березуцкого.
«Оставлять ли Березуцких? Я и говорил, и писал Бабаеву, что, если будет пару поражений подряд, то ребята поплывут, потому что не знают, что делать. Они сами только что закончили с футболом, опыта у них не хватает. Говорил, что надо пригласить им какого-нибудь консультанта с опытом работы, чтобы он подсказывал братьям. Сережа Семак, правда, такого же возраста, как и Березуцкий, а работает хорошо. Может, у него там хорошие люди, которые подбирают состав, но и мы взяли четырех хороших игроков, которые потом все сели», — добавил Пономарев.
Благодаря победе «Краснодар» опередил армейцев в турнирной таблице чемпионата России и поднялся на четвертое место с 49 очками в 29 матчах. ЦСКА опустился на пятую строчку с 47 очками в 29 играх.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0