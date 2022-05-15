Ветеран ЦСКА: «Говорил Бабаеву, что Березуцкие поплывут, потому что неопытные»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение армейцев в 29-м туре Тинькофф РПЛ от «Краснодара» (0:1).

«Сегодня хоть и проиграли, но играли хорошо, правда, это на фоне «Краснодара». Там мальчишки играют, 20 лет, мозгов нет ни черта, физика слабая. Пацанам этим повезло, что армейцы не забили. Кривцов, когда в девятку попал, сам этого не ожидал: выстрелил, Игорек там уже ничего поделать не мог. Сафонов очень здорово сыграл. Добирались на поезде в Краснодар? Ерунда, мы тоже поездами ездили», — сказал Пономарев «СЭ».

Владимир Пономарев поделился своим мнением, нужно ли оставлять во главе ЦСКА Алексея Березуцкого.

«Оставлять ли Березуцких? Я и говорил, и писал Бабаеву, что, если будет пару поражений подряд, то ребята поплывут, потому что не знают, что делать. Они сами только что закончили с футболом, опыта у них не хватает. Говорил, что надо пригласить им какого-нибудь консультанта с опытом работы, чтобы он подсказывал братьям. Сережа Семак, правда, такого же возраста, как и Березуцкий, а работает хорошо. Может, у него там хорошие люди, которые подбирают состав, но и мы взяли четырех хороших игроков, которые потом все сели», — добавил Пономарев.

Благодаря победе «Краснодар» опередил армейцев в турнирной таблице чемпионата России и поднялся на четвертое место с 49 очками в 29 матчах. ЦСКА опустился на пятую строчку с 47 очками в 29 играх.