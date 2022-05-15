«Празднования и поздравления преждевременны». В «Динамо» прокомментировали медали чемпионата России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал завоевание медалей чемпионата России сезона-2022/23.

После поражения ЦСКА от «Краснодара» (0:1) бело-голубые перед заключительным туром РПЛ обеспечили себе как минимум третье место.

«Завоевание медалей чемпионата России — очень важное событие для нашего клуба, ведь в предыдущий раз динамовцы финишировали в тройке призеров 14 лет назад, — приводит слова Пивоварова пресс-служба клуба. — И сейчас мы видим и чувствуем, что наших болельщиков вдохновляет результат команды в этом непростом сезоне. Это радует и мотивирует всех нас.

Однако любые празднования и поздравления с нашей стороны сейчас абсолютно преждевременны».

По словам Пивоварова, клуб сконцентрирован на матче против «Сочи» в заключительном туре. «Динамо» займет второе место, если не проиграет.

«Любое дело нужно доводить до конца. И игроки, и тренерский штаб, и весь наш клуб полностью сконцентрированы на двух решающих матчах сезона, где мы будем бороться за серебро и за трофей, Кубок России, — отметил Пивоваров. — Приглашаем всех наших болельщиков на заключительную домашнюю игру сезона, где помимо классной футбольной афиши зрителей по традиции ждёт интересный и разнообразный матчдей. А потом приходите поболеть за нас в кубковом финале. Команде очень нужна поддержка каждого из вас — только вместе мы способны добиться по-настоящему больших успехов!».