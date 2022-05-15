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«Празднования и поздравления преждевременны». В «Динамо» прокомментировали медали чемпионата России

Генеральный директор «Динамо» Пивоваров заявил, что команда сконцентрирована на матче против «Сочи»
Роман Шишов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал завоевание медалей чемпионата России сезона-2022/23.

После поражения ЦСКА от «Краснодара» (0:1) бело-голубые перед заключительным туром РПЛ обеспечили себе как минимум третье место.

«Завоевание медалей чемпионата России — очень важное событие для нашего клуба, ведь в предыдущий раз динамовцы финишировали в тройке призеров 14 лет назад, — приводит слова Пивоварова пресс-служба клуба. — И сейчас мы видим и чувствуем, что наших болельщиков вдохновляет результат команды в этом непростом сезоне. Это радует и мотивирует всех нас.
Однако любые празднования и поздравления с нашей стороны сейчас абсолютно преждевременны».

По словам Пивоварова, клуб сконцентрирован на матче против «Сочи» в заключительном туре. «Динамо» займет второе место, если не проиграет.

«Любое дело нужно доводить до конца. И игроки, и тренерский штаб, и весь наш клуб полностью сконцентрированы на двух решающих матчах сезона, где мы будем бороться за серебро и за трофей, Кубок России, — отметил Пивоваров. — Приглашаем всех наших болельщиков на заключительную домашнюю игру сезона, где помимо классной футбольной афиши зрителей по традиции ждёт интересный и разнообразный матчдей. А потом приходите поболеть за нас в кубковом финале. Команде очень нужна поддержка каждого из вас — только вместе мы способны добиться по-настоящему больших успехов!».

ФК Динамо (Москва)
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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