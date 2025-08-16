«Спартак» в большинстве упустил победу над «Зенитом»

«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» в матче 5-го тура РПЛ — 2:2.

Счет на 14-й минуте открыл форвард гостей Матео Кассьерра. Спустя 4 минуты Маркиньос сравнял счет, а Жедсон Фернандеш на 39-й вывел красно-белых вперед.

На 52-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Дуглас Сантос. Гости отыгрались вдесятером благодаря голу Александра Соболева на 63-й минуте.

В концовке «Спартак» мог вырвать победу — Эсекьель Барко не реализовал пенальти, но Жедсон Фернандеш добил мяч в ворота. В итоге взятие ворот отменили из-за двойного касания Барко при исполнении одиннадцатиметрового.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.