16 августа, 19:24

«Спартак» — «Зенит»: гол красно-белых отменен из-за двойного касания при пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент

Гол «Спартака» не засчитан в матче против «Зенита» в 5-м туре РПЛ.

На 89-й минуте Эсекьель Барко не реализовал пенальти, но Жедсон Фернандеш добил мяч в ворота. После подсказки ВАР арбитр Артем Чистяков отменил взятие ворот из-за двойного касания Барко при ударе.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Спартак» — «Зенит»: гол Жедсона отменили из-за двойного касания Барко. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
16 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:2
Зенит

  • Marty Friedman

    для слепошарых- 100 раз показали в повторе и в послематчевом разборе...к окулисту срочно...

    17.08.2025

  • Бустег

    базаришь, проклятия все возвращаются

    16.08.2025

  • Бустег

    всё видно

    16.08.2025

  • Бустег

    Товарищи мясные, узбагойтес

    16.08.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    вообщето это правило отменили, но видимо не в гаспрем лиге

    16.08.2025

  • Alexey Kamanin

    Он не может, он болен, у него энурез.

    16.08.2025

  • Bavz

    Писярев, прикройся. Ты смешон.

    16.08.2025

  • Гончар

    Питерские проходимцы,будьте вы прокляты.Вы жулики,и воры.Как и ваш руководитель.

    16.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Чушь, конечно. Не было там никакого двойного касания. Ни на одном повторе этого нет. Объективно. Ведь я был за ничью - что и случилось.

    16.08.2025

  • Alexey Kamanin

    Спартаку

    16.08.2025

  • Tommy Morton

    картонный

    16.08.2025

  • Tommy Morton

    Фильм был такой. "Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа". Там Лаврентий Павлович Берия сам решал, как судить матч. Со времён оных ничего не поменялось.

    16.08.2025

  • Niko McCowrey

    А зачем ты тут пукнул о том, что видела и слышала вся страна в прямом эфире,автор?

    16.08.2025

  • Динамов

    Чистяков должен быть пожизненно отстранён от судейства. 1) Удаление у Зенита жильное - игрок Спартака был во вне игры. 2) Пенальти в конце игры жильный - вообще ничего не было (мяч был ничейный). 3) Отмена гола после пенальти (пусть и жильного) тоже жильная - пенальти был пробит чисто, ни на одном повторе не было видно даже крошечного движения мячика от якобы касания мяча его опорной поехавшей ногой Барко.

    16.08.2025

  • zoolord

    Даже в повторе двойного касания не видно. Подсуживают бомжам как только могут. Но Барко нужно на два месяца зарплаты лишить.

    16.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Кубок выдайте уже товарищам. Прекратите цирк

    16.08.2025

    • «Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

    «Спартак» в большинстве упустил победу над «Зенитом»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

