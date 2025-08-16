«Спартак» — «Зенит»: гол красно-белых отменен из-за двойного касания при пенальти

Гол «Спартака» не засчитан в матче против «Зенита» в 5-м туре РПЛ.

На 89-й минуте Эсекьель Барко не реализовал пенальти, но Жедсон Фернандеш добил мяч в ворота. После подсказки ВАР арбитр Артем Чистяков отменил взятие ворот из-за двойного касания Барко при ударе.

