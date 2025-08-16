Угальде забил 1 гол в последних 15 матчах в РПЛ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил 1 гол в последних 15 матчах чемпионата России.

Костариканец провел за это время 719 минут на поле и нанес 20 ударов, из которых 9 — в створ.

Последний раз Угальде забивал гол 24 мая — в ворота «Химок» (5:0) в 30-м туре РПЛ сезона-2024/25.