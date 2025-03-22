«Спартак» — «Зенит»: при «руке Эраковича» было первое вмешательство ВАР в истории РПЛ
Не стихают споры вокруг решений судейской бригады Сергея Иванова в матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (2:1). Пока не опубликован ответ экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК) на жалобу зенитовцев, а красно-белые и не просили ничего пояснять. Хотя как раз один из вердиктов арбитра в пользу сине-бело-голубых вызвал серьезные споры.
На 77-й минуте Иванов правильно не назначил пенальти в ворота гостей, когда в их штрафной площади произошел контакт мяча с правой рукой Страхини Эраковича. Зенитовский защитник совершил технический брак, сначала сыграв ногой в мяч. Затем тот отскочил ему в руку. Оснований для пенальти нет, равно как их нет и для вмешательства видеоассистентов. Таковы правила. Но с этим многие не согласны и до сих пор не могут принять.
Между тем такой же эпизод стал историческим для российского футбола. Но о нем уже забыли.
28 июля 2019 года на 7-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2019/20 ЦСКА — «Локомотив» (1:0) рефери Владислав Безбородов зафиксировал игру рукой защитника гостей Дмитрия Живоглядова и назначил штрафной удар, хотя контакт с мячом произошел внутри штрафной площади.
И тогда, в первом же дерби, в центральном матче тура впервые в истории проявили себя ВАР и его помощник — Виталий Мешков и Алексей Сухой. За неделю до этого в игре «Динамо» — «Рубин» тоже работали ВАР и АВАР — Василий Казарцев и Михаил Вилков, но их вмешательство не потребовалось.
А тут Мешкову пришлось вмешаться. Он поправил Безбородова, и тот, посмотрев видеозапись, вынес окончательный вердикт. Момент получился непростым. Многие, включая комментаторов, во время матча поначалу не поняли, что произошло. Казалось бы, какие вопросы: защитник «Локомотива» коснулся мяча рукой в своей штрафной площади — значит, пенальти. Фол-то в штрафной — Безбородов, спросите у видеоарбитра, сходите к монитору, посмотрите видеозапись.
Прошло 3 минуты и 23 секунды. Судья поговорил с ВАР, который находился в специально оборудованном микроавтобусе на территории стадиона, изучил видеоповторы. И... возобновил игру спорным мячом. Ни штрафного, ни 11-метрового, ни карточек.
Почему же Безбородов не наказал Живоглядова пенальти? Потому что в правилах игры-2019/20 было написано, что не считается нарушением, если мяч касается руки или кисти футболиста, попав в нее непосредственно от его головы или туловища (включая ногу). И все равно, где это происходит, — в штрафной площади или вне.
ВАР (а потом и Безбородов) изучали, где произошел контакт мяча с рукой (пенальти это или штрафной удар) и нарушение ли это правил или нет. В итоге приняли правильное решение.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1