Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

22 марта, 15:15

«Спартак» — «Зенит»: при «руке Эраковича» было первое вмешательство ВАР в истории РПЛ

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Спартак» — «Зенит»: мяч попал в руку Страхини Эраковича.
Фото Скриншот трансляции

Не стихают споры вокруг решений судейской бригады Сергея Иванова в матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (2:1). Пока не опубликован ответ экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК) на жалобу зенитовцев, а красно-белые и не просили ничего пояснять. Хотя как раз один из вердиктов арбитра в пользу сине-бело-голубых вызвал серьезные споры.

На 77-й минуте Иванов правильно не назначил пенальти в ворота гостей, когда в их штрафной площади произошел контакт мяча с правой рукой Страхини Эраковича. Зенитовский защитник совершил технический брак, сначала сыграв ногой в мяч. Затем тот отскочил ему в руку. Оснований для пенальти нет, равно как их нет и для вмешательства видеоассистентов. Таковы правила. Но с этим многие не согласны и до сих пор не могут принять.

Победный гол &laquo;Спартака&raquo;. Судья Сергей Ивановне удалил Рябчука и&nbsp;Умярова.Победный гол «Спартака» «Зениту» забит из офсайда? Иванов не удалил Рябчука и Умярова? Как судили матч тура РПЛ

Между тем такой же эпизод стал историческим для российского футбола. Но о нем уже забыли.

28 июля 2019 года на 7-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2019/20 ЦСКА — «Локомотив» (1:0) рефери Владислав Безбородов зафиксировал игру рукой защитника гостей Дмитрия Живоглядова и назначил штрафной удар, хотя контакт с мячом произошел внутри штрафной площади.

Фото Скриншот трансляции

И тогда, в первом же дерби, в центральном матче тура впервые в истории проявили себя ВАР и его помощник — Виталий Мешков и Алексей Сухой. За неделю до этого в игре «Динамо» — «Рубин» тоже работали ВАР и АВАР — Василий Казарцев и Михаил Вилков, но их вмешательство не потребовалось.

А тут Мешкову пришлось вмешаться. Он поправил Безбородова, и тот, посмотрев видеозапись, вынес окончательный вердикт. Момент получился непростым. Многие, включая комментаторов, во время матча поначалу не поняли, что произошло. Казалось бы, какие вопросы: защитник «Локомотива» коснулся мяча рукой в своей штрафной площади — значит, пенальти. Фол-то в штрафной — Безбородов, спросите у видеоарбитра, сходите к монитору, посмотрите видеозапись.

Прошло 3 минуты и 23 секунды. Судья поговорил с ВАР, который находился в специально оборудованном микроавтобусе на территории стадиона, изучил видеоповторы. И... возобновил игру спорным мячом. Ни штрафного, ни 11-метрового, ни карточек.

Почему же Безбородов не наказал Живоглядова пенальти? Потому что в правилах игры-2019/20 было написано, что не считается нарушением, если мяч касается руки или кисти футболиста, попав в нее непосредственно от его головы или туловища (включая ногу). И все равно, где это происходит, — в штрафной площади или вне.

ВАР (а потом и Безбородов) изучали, где произошел контакт мяча с рукой (пенальти это или штрафной удар) и нарушение ли это правил или нет. В итоге приняли правильное решение.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Страхиня Эракович
Читайте также
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
The Athletic узнал стоимость самого дорогого билета на ЧМ по футболу 2026 года
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Захарова назвала отношения России и Запада огнем
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zadornik051

    попугай а точнее КОЗЕЛ!!

    24.03.2025

  • zadornik051

    Не городи ерунды! Голов у Дзюбы отняли больше,чем засчитали при определении вне игры!!

    24.03.2025

  • zadornik051

    Чертит линии комп, а ставит точки для линий человек на ВАРе.Как захочет так и поставит и причем здесь Комп?

    24.03.2025

  • zadornik051

    А Бобров из Питера? КАК ЗАДОЛБАЛИ МОСКВИЧИ ИЗ СЭ !!!

    24.03.2025

  • Дмитриев Дмитриев

    зенит-позор российского футбола!

    23.03.2025

  • SuperDennis

    Не стихают споры вокруг решений судейской бригады Сергея Иванова в матче 21-го тура-------------- Где не стихают? В безумном сознании Боброва?

    23.03.2025

  • shpasic

    https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2026/news/rumyniya-bosniya-rumyny-nedovolny-resheniem-sudi-makkeli-ne-stavit-penalti-v-vorota-bosniycev-2311592/

    22.03.2025

  • shpasic

    Сегодня, 19:17 На 52-й минуте отборочного матча ЧМ-2026 Румыния — Босния (0:1) в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с правой рукой боснийца Беньямина Тахировича, однако судья Данни Маккели не наказал его 11-метровым ударом. Видеоассистенты Роб Диперинк и Йерун Мансхот проверили эпизод и предложили Маккели посмотреть видеоповторы на мониторе у поля. Вскоре судья возобновил игру «спорным мячом».

    22.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    очень смешная шутка. прямо как у Тёмы Останина).

    22.03.2025

  • 1 JAMAL

    Что там, что там - чистые пенали!!

    22.03.2025

  • hattabych

    Отобрали после того как спецы из Зенита стали своими шаловливыми ручками офсайдные линии сикось-накось рисовать, чтобы Дзюба в офсайд не попал.

    22.03.2025

  • Dron56

    Они неопохмелились .... это чревато последствиями.

    22.03.2025

  • Ни кто кроме нас

    Мяч попал в руку. Если это в штрафной пенальти не ставят. Если вне штрафной свистят и ставят штрафной. Как так? И еще движении рукой было? Да, было.

    22.03.2025

  • Юмнов

    Это что же получается: можно намеренно сыграть рукой после того, как мяч попал тебе в легитимную часть тела? Это не будет игра рукой? Например, верховой мяч попадает в голову, понимает по воздуху в сторону соперника, а я снимаю мяч у того с головы рукой? И мне за это ничего не будет?!

    22.03.2025

  • Арутюн Карапетович

    Хм, а если бы он поймал мячик рукой и пронес немножечко (неумышленно) - тоже нет нарушения? Круто.

    22.03.2025

  • marchela13

    Разбудили свинарник.

    22.03.2025

  • Rais Zh

    В матче Зенит-Ростов сезона 21/22 Караваев в штрафной бьет по мячу, который от груди игрока Ростова отскочил ему же в руку. Пенальти ... Зенит вырвал ничью 2:2. Тогда технический брак со стороны Алмквиста судьи не усмотрели. https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbvideo_NI1449300_clip_Zenit___Rostov_22_Klaudino_penalti Алмквист неуклюже сыграл грудью

    22.03.2025

  • som173

    В таком случае мамент в пользу атаки. Ибо мона до марковкина загавания спорить, был офсайд иль не был. По мне офсайд , када все согласны и судьи и спецы и болелы игравших клубов. А тут мнения разные, а раз разные, то и офсайда не было. Много голов у Спартака было с офсайда отменено, где то явный офсайд, где то как в ентой игре. И у бамжей были отменные голы, были и засчитаные, хотя там по картинке офсайд более явный был. Хотя счас че спорить, гол никто нре отменит, хоть усссысь. Хе-хе!

    22.03.2025

  • som173

    Мож по делу че напишешь, вместо таво, что б мой маральный облик абсуждать? Хе-хе!

    22.03.2025

  • Aleksejs

    Когда мы требовали справедливости питерские жабы квакали играйте , а не нойте .Что , что с вами случилось бомжары , о справедливости заголосили?:joy::joy::joy:

    22.03.2025

  • Aleksejs

    Хватит квакать болотная жаба , пшёл в своё болото.

    22.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    да как его там. не стал писать про цвет кожи).

    22.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    ты не в курсе чтоли? давно комп ничего не чертит. точку, где поставить линию выбирает человек мышкой на мониторе. у нас в 22 году отобрали эту технологию. сами мы как известно ничего придумать не можем, даже формулу рассчета линии под углом. поэтому нам пришлось покупать у китайев (за откаты судя по всему) эту систему. НО тем же китайцам патент запрещает использовать автоматическую систему, поэтому мы все делаем вручную. и если угол слишком большой, то на мониторе вполне реально поставить точку не туда (при близком расположении конечностей).

    22.03.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Ты, треска, мозги так и не купил, чухан безграмотный?))

    22.03.2025

  • E54

    Технический брак? А чем отличается ошибка вратаря, пропустившего мяч, от технического брака? Где логика?

    22.03.2025

  • som173

    А че с ими? Все в порядке. Чертит линии Комп, а не Иванов или Безбародов. К монитору судей не зовут, ибо они люди и могут ошибацца. А вот комп не ошибацца, ибо ему пох кто с кем играт- Спартак с Зинитом, или Ахмат с Махачкалой. Тут чистая геометрия и черчение. И спорить с железякой глупа и смешно. Хе-хе!

    22.03.2025

  • shpasic

    верните Бездородова! один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!

    22.03.2025

  • som173

    Купи очки, офсайда не было. Так нарисавал комп. С им как спорить, он же железяка и ему пох кто с кем играт- Спартак -бамжи, иль Факел - Акрон. А то что немытые не согласны, ну что ж, КБ тоже со многим не согласны. Хе-хе!

    22.03.2025

  • som173

    Ну если так писано в правилах, то че не соглашацца ентим. Просто надыть внимательно следить в дальнейшем за нашими судьями, дадут такие пеналя, или не дадут. Хе-хе!

    22.03.2025

  • som173

    Я помню ентот момент с Живаглядовым. Тогда и правду было удивительно, что пеналь не паставили. Ну правила таковыми оказались. Но я удивилси и другому маменту, каторый был намного позже, а именно- Денисов из Спартака после прострела в штрафную получил мячом в шнобель( была даже кровь) и он нево отскочил в руку. И пеналь был поставлен. Но прочитав сею статью от Боброва , задаю вапрос- пачему пеналь на руке Динисова паставлен, хотя писано- если отскок от головы, то пеналь не назначацца. А мож кто доки на сайте мне пояснят, чистый ли пеналь на Денисове, а если грязный, то пачему? Хе-хе!

    22.03.2025

  • инок

    Безбородов - "за честную игру и сам не в накладе" (дают, бери)

    22.03.2025

  • Алексей Лунев

    ну тут нужно это обсудить до конца чтобы затем газовые обратное в свою пользу не повернули

    22.03.2025

  • Алексей Лунев

    рука стремилась быть опорной- в игре с Ахматом была такая трактовка, тут всего лишь технический брак. Так на эти формулировки можно много чего списать.

    22.03.2025

  • спас

    Из интервью Игоря Захарова 21 марта?

    22.03.2025

  • ровнов

    Как в Питере заколдобило. А играть в футбол не пробовали? Или сейчас не получается?

    22.03.2025

  • ONIKAN2013

    Думают, как судей отмазать. Пока ничего не придумали, поэтому, как всегда, скажут, что судьи приняли верное решение. И на этом всё.

    22.03.2025

  • ONIKAN2013

    На Спортбоксе заголовки- вообще труба!

    22.03.2025

  • Tony Lee

    Конечно. Иначе откуда KPI брать?

    22.03.2025

  • ёzhic8

    Мартинес - Роберто, Эмилиано или Лаутаро?

    22.03.2025

  • ёzhic8

    самый дешевый ИИ на заголовках

    22.03.2025

  • J. P.

    «Спартак» — «Зенит»: при «руке Эраковича» было первое вмешательство ВАР в истории РПЛ ============= Кто-нибудь заголовок понимает в контексте самой статьи? Согласно статье, первое вмешательство ВАР было в матче ЦСКА - Локо. Согласно заголовку - на матче Спартак - Зенит... Я уже устал подобные заголовки здесь встречать...

    22.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    а что там с офсайдом у мартинеса и китайскими линиями вар?

    22.03.2025

  • Каспийский берег

    Овес только в глазах лазуревых отрыжек

    22.03.2025

  • Каспийский берег

    Пусть мне кто-то из этих Сухих-МИвановых пояснит почему на Пруцеве поставили пенальти и почему при отскоке от груди ставят штрафные? Это что за перекосы лазуревые?

    22.03.2025

  • légionnaire

    видимо ответ не устроил, в Спортлото пожаловались

    22.03.2025

  • Zheka Likhoded

    Да какой там пеналь, ну отскочил мяч у пуку, но никак же не повлиял, не помешал забить, и умысла не было

    22.03.2025

  • инок

    "ласковый теленок двух маток сосет" - пословица))

    22.03.2025

  • ёzhic8

    ""Пас Батракова", то есть пас игроку своей команды из центрального круга. Не был оспорен ВАР, соперник тоже не оспаривал его. Споров о нём нет. Между тем подобное уже имело место, причем в истории России/СССР уже около 10 тысяч раз. Впервые это произошло в 1936 году , 22 мая" Редактор, перечисли гонорар

    22.03.2025

  • Владимир Ходкин

    Обратитесь в фифа, напишите, что вам не нравится это правило, может вас послушают.

    22.03.2025

  • Ю.Ю.

    Главное, что бы решение по этому моменту стало прецедентом для похожих в дальнейшем.

    22.03.2025

  • bvp

    Бред конечно, но такие сейчас трактовки.

    22.03.2025

  • légionnaire

    И это натягивание совы на глобус будет продолжаться бесконечно. Уже Аршавин все сказал

    22.03.2025

  • Меркатор

    Полный бред! Если игрок попадает себе в руку, то с какой стати его амнистировать? За отсутствие техники? Типа, какой спрос с дурачка!

    22.03.2025

  • richardford

    Уже суббота, а ответ на жалобу до сих пор не опубликован. В чём беда, в чём проблема?

    22.03.2025

  • Усатый стас

    баброву платят за публикации? Или как объяснить его постоянные никому не нужные публикации

    22.03.2025

  • хватит переливать из пустого в порожнее! матч сыгран уже,причем уже почти неделю назад. сколько можно, СЭ?

    22.03.2025

  • инок

    Безбородов поступил, как в анекдоте про молодого судью, которому денег дали обе команды. Старший товарищ говорит - возьми с обеих команд и суди честно.))

    22.03.2025

    • Колесников — о рекорде Дзюбы по голам в российском футболе: «Главное, что делаются вещи, которые заслуживают внимания»

    «Крылья» обыграли казанский «Сокол»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости