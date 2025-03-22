«Спартак» — «Зенит»: при «руке Эраковича» было первое вмешательство ВАР в истории РПЛ

Не стихают споры вокруг решений судейской бригады Сергея Иванова в матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (2:1). Пока не опубликован ответ экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК) на жалобу зенитовцев, а красно-белые и не просили ничего пояснять. Хотя как раз один из вердиктов арбитра в пользу сине-бело-голубых вызвал серьезные споры.

На 77-й минуте Иванов правильно не назначил пенальти в ворота гостей, когда в их штрафной площади произошел контакт мяча с правой рукой Страхини Эраковича. Зенитовский защитник совершил технический брак, сначала сыграв ногой в мяч. Затем тот отскочил ему в руку. Оснований для пенальти нет, равно как их нет и для вмешательства видеоассистентов. Таковы правила. Но с этим многие не согласны и до сих пор не могут принять.

Между тем такой же эпизод стал историческим для российского футбола. Но о нем уже забыли.

28 июля 2019 года на 7-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2019/20 ЦСКА — «Локомотив» (1:0) рефери Владислав Безбородов зафиксировал игру рукой защитника гостей Дмитрия Живоглядова и назначил штрафной удар, хотя контакт с мячом произошел внутри штрафной площади.

Фото Скриншот трансляции

И тогда, в первом же дерби, в центральном матче тура впервые в истории проявили себя ВАР и его помощник — Виталий Мешков и Алексей Сухой. За неделю до этого в игре «Динамо» — «Рубин» тоже работали ВАР и АВАР — Василий Казарцев и Михаил Вилков, но их вмешательство не потребовалось.

А тут Мешкову пришлось вмешаться. Он поправил Безбородова, и тот, посмотрев видеозапись, вынес окончательный вердикт. Момент получился непростым. Многие, включая комментаторов, во время матча поначалу не поняли, что произошло. Казалось бы, какие вопросы: защитник «Локомотива» коснулся мяча рукой в своей штрафной площади — значит, пенальти. Фол-то в штрафной — Безбородов, спросите у видеоарбитра, сходите к монитору, посмотрите видеозапись.

Прошло 3 минуты и 23 секунды. Судья поговорил с ВАР, который находился в специально оборудованном микроавтобусе на территории стадиона, изучил видеоповторы. И... возобновил игру спорным мячом. Ни штрафного, ни 11-метрового, ни карточек.

Почему же Безбородов не наказал Живоглядова пенальти? Потому что в правилах игры-2019/20 было написано, что не считается нарушением, если мяч касается руки или кисти футболиста, попав в нее непосредственно от его головы или туловища (включая ногу). И все равно, где это происходит, — в штрафной площади или вне.

ВАР (а потом и Безбородов) изучали, где произошел контакт мяча с рукой (пенальти это или штрафной удар) и нарушение ли это правил или нет. В итоге приняли правильное решение.