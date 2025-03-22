Колесников — о рекорде Дзюбы по голам в российском футболе: «Главное, что делаются вещи, которые заслуживают внимания»

Российский пловец Климент Колесников в разговоре с «СЭ» отреагировал на достижение нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Круто, если может и позволяет здоровье. Учитывая еще, что он пропускал небольшое количество времени, пока был без клуба. Нужна ли ему какая-то особая награда за его достижение? Думаю, надо его спросить, потому что человек, который чего-то добивается, сам может ответить на этот вопрос. Я не в праве кого-то осуждать и награждать. Самое главное, что делаются вещи, которые заслуживают внимания. Если они уже сделаны, значит ты уже правильно двигаешься, Артем — молодец», — сказал Колесников «СЭ».

9 марта Дзюба забил свой 234-й гол в карьере в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Дзюба обогнал Александра Кержакова и стал единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Александр Абустин